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«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
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  • Sports.ru
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"Болтон" извинился перед защитником "Барселоны" Жераром Пике после того, как форвард Уэйн Руни рассказал, что игроки команды издевались над ним.В источнике
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Руни рассказал, как в «Манчестер Юнайтед» избавились от Пике

Спорт-Экспресс 19:55
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«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни: «Думаем, что ты все-таки построил сносную карьеру вне «МЮ»

Sports.ru 13:39
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«Болтон» извинился перед Пике. По словам Руни, команда издевалась над Жераром

Sport24.ru 13:29 
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