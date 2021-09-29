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Бонуччи рассказал о негативном влиянии Роналду на футболистов

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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о негативном влиянии Криштиану Роналду на футболистов команды.В источнике
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Защитник Леонардо Бонуччи рассказал, почему у Криштиану Роналду не получилось в «Ювентусе»
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Бонуччи: «Игрокам „Ювентуса“ казалось, что одного присутствия Роналду достаточно для побед»
Sport24.ru06:44
Защитник «Ювентуса» рассказал, как Роналду повлиял на игроков клуба
Газета.Ru06:16
Бонуччи: игроки «Ювентуса» начали думать, что одно присутствие Роналду гарантирует победы
Чемпионат05:26
Бонуччи рассказал о негативном влиянии Роналду на футболистов
Евро-футбол.ру04:45
Бонуччи о Роналду: «Игроки „Ювентуса“ стали думать, что одно его присутствие обеспечит победы»
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Бонуччи: «Присутствие Роналду оказывало на нас большое влияние»
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