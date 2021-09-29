Евро-футбол.руБонуччи рассказал о негативном влиянии Роналду на футболистовSport24.ruFootballHDSports.ruГазета.RuЕвро-футбол.руGoal-Box.RuСпортКППлеймейкерEurosport.ruSoccernews.ruЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о негативном влиянии Криштиану Роналду на футболистов команды.В источникеОценить3КомментироватьПодробнее о событииЗащитник Леонардо Бонуччи рассказал, почему у Криштиану Роналду не получилось в «Ювентусе»Eurosport.ru08:03Бонуччи: «Игрокам „Ювентуса“ казалось, что одного присутствия Роналду достаточно для побед»Sport24.ru06:44Защитник «Ювентуса» рассказал, как Роналду повлиял на игроков клубаГазета.Ru06:16Бонуччи: игроки «Ювентуса» начали думать, что одно присутствие Роналду гарантирует победыЧемпионат05:26Бонуччи рассказал о негативном влиянии Роналду на футболистовЕвро-футбол.ру04:45Бонуччи о Роналду: «Игроки „Ювентуса“ стали думать, что одно его присутствие обеспечит победы»Sports.ru04:30Бонуччи: «Присутствие Роналду оказывало на нас большое влияние»Soccer.ru04:27Показать ещё