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Бонуччи: после карантина Роналду вернулся в идеальной форме
Футбол России
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Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, в каком состоянии его одноклубник Криштиану Роналду вернулся к тренировкам после продолжительной паузы.В источнике
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«Чемпион во всех отношениях». Бонуччи рассказал об идеальной форме Роналду после карантина

Sport24.ru 07:13 
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«Роналду показал, что находится в идеальной форме. Это меня не удивило». Бонуччи - о тренировках после карантина

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Леонардо Бонуччи: «Роналду вернулся с самоизоляции в идеальном состоянии»

Матч ТВ 06:40
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