Бонуччи: после карантина Роналду вернулся в идеальной форме

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, в каком состоянии его одноклубник Криштиану Роналду вернулся к тренировкам после продолжительной паузы.