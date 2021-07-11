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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сравнял счет в матче с Англией в финале Евро-2020. Ранее англичане вышли вперед благодаря мячу Люка Шоу на 2-й минуте. Ответный мяч Бонуччи забил на 67-й минуте.