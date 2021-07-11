НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Европа-2021
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
Матч ТВ
Матч ТВ

Бонуччи сравнял счет в финале чемпионата Европы

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сравнял счет в матче с Англией в финале Евро-2020. Ранее англичане вышли вперед благодаря мячу Люка Шоу на 2-й минуте. Ответный мяч Бонуччи забил на 67-й минуте.В источнике
Подробнее о событии

Англия пропустила 2 гола на Евро – со штрафного и с углового

Sports.ruвчера в 16:40

Сборные Италии и Англии сыграли вничью в основное время финала Евро-2020

Sport24.ruвчера в 16:56

Бонуччи забил второй мяч за Италию в матчах Евро и ЧМ

RT на русскомвчера в 16:40

Италия – Англия – 1:1. У «Скуадры адзурры» забил Бонуччи

Smotrim.ruвчера в 16:40

Бонуччи сравнял счет в финале чемпионата Европы

Матч ТВвчера в 16:33

Бонуччи сравнял счет в финале чемпионата Европы

Sportbox.RUвчера в 16:33

Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финале Евро

Спорт-Экспрессвчера в 16:39
Ещё по теме
Новости