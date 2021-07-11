Матч ТВБонуччи сравнял счет в финале чемпионата ЕвропыВидеоФотоАвтовоспроизведениеPiter.tvРГ-СпортЗащитник сборной Италии Леонардо Бонуччи сравнял счет в матче с Англией в финале Евро-2020. Ранее англичане вышли вперед благодаря мячу Люка Шоу на 2-й минуте. Ответный мяч Бонуччи забил на 67-й минуте.В источникеОценитьКомментироватьПодробнее о событииАнглия пропустила 2 гола на Евро – со штрафного и с угловогоSports.ruвчера в 16:40Сборные Италии и Англии сыграли вничью в основное время финала Евро-2020Sport24.ruвчера в 16:56Бонуччи забил второй мяч за Италию в матчах Евро и ЧМRT на русскомвчера в 16:40Италия – Англия – 1:1. У «Скуадры адзурры» забил БонуччиSmotrim.ruвчера в 16:40Бонуччи сравнял счет в финале чемпионата ЕвропыМатч ТВвчера в 16:33Бонуччи сравнял счет в финале чемпионата ЕвропыSportbox.RUвчера в 16:33Бонуччи стал самым возрастным автором гола в финале ЕвроСпорт-Экспрессвчера в 16:39Показать ещё