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Бонуччи: ван Дейк доказал, что заслуживает «Золотой мяч»
Евро-футбол.ру
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Ван Дейк своей игрой в Премьер-лиге и на международной арене доказал, что заслуживает «Золотой мяч», а Кьеллини был лучшим игроком на протяжении 15 лет.В источнике
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Бонуччи: Ван Дейк и Кьеллини - в топ-5 защитников мира

Футбол России 13:49
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Бонуччи: ван Дейк доказал, что заслуживает «Золотой мяч»

Чемпионат 13:15
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Бонуччи: «Ван Дейк и Кьеллини – два лучших защитника в мире»

Евро-футбол.ру 12:59
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