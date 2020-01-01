Бонуччи: ван Дейк доказал, что заслуживает «Золотой мяч»

Ван Дейк своей игрой в Премьер-лиге и на международной арене доказал, что заслуживает «Золотой мяч», а Кьеллини был лучшим игроком на протяжении 15 лет.