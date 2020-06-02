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«Бордо» и «Ланс» претендуют на Каборе
LiveSport.ru
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По информации L'Equipe, «Ланс», вернувшийся в высший дивизион страны, заинтересован в 32-летнем буркинийце. Также за игроком следит «Бордо».В источнике
Подробнее о событии
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Каборе попал в сферу интересов французского «Ланса»

Soccer.ru 02:05 
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На Шарля Каборе претендуют «Бордо» и «Ланс»

Футбол на Куличках 01:59
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Каборе интересен «Лансу»

Sports.ru 00:55
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