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Руслан Нигматуллин: «Состав „Спартака“ выглядит мощнее, чем у ЦСКА»
Sportbox.RU
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Олимп-Кубка России между московским «Спартаком» и ЦСКА.В источнике
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Руслан Нигматуллин: «Состав „Спартака“ выглядит мощнее, чем у ЦСКА»

Sportbox.RU 06:23
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Борис Игнатьев: В игре «Спартак»-ЦСКА фаворита нет

Bobsoccer 04:12
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