Руслан Нигматуллин: «Состав „Спартака“ выглядит мощнее, чем у ЦСКА»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Олимп-Кубка России между московским «Спартаком» и ЦСКА.