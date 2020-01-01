НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛТедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболуТренер «Динамо» разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛТри игрока «Спартака» попали в сборную 20-го тура РПЛГлавноеЮрист рассказал, почему подписи Родченкова могут признать подлиннымиПихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допингеСоболев назвал «Спартак» клубом номер один в РоссииОвечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выездеГуберниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира из-за коронавирусаSportbox.RUРуслан Нигматуллин: «Состав „Спартака“ выглядит мощнее, чем у ЦСКА»Sportbox.RU1Sportbox.RUБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Олимп-Кубка России между московским «Спартаком» и ЦСКА.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Руслан Нигматуллин: «Состав „Спартака“ выглядит мощнее, чем у ЦСКА»Sportbox.RU 06:23Борис Игнатьев: В игре «Спартак»-ЦСКА фаворита нетBobsoccer 04:12рекламаЕщё по теме«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛТедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболуТренер «Динамо» разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛТри игрока «Спартака» попали в сборную 20-го тура РПЛГлавноеЮрист рассказал, почему подписи Родченкова могут признать подлиннымиПихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допингеСоболев назвал «Спартак» клубом номер один в РоссииОвечкин вышел на третье место в НХЛ по голам на выездеГуберниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира из-за коронавирусаНовости