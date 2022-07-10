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Борис Ротенберг: фамилия — фамилией, но футбол не обманешь. Я достойный футболист

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, сыгравший свой последний матч за клуб, рассказал о влиянии своей фамилии на игровую карьеру.
Чемпионат
«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3.
Sport24.ru
Не только у меня, но и у всех футболистов есть те, кто поддерживают и те, кто не поддерживают.
Sports.ru
Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю [играть в футбол].
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Sport24.ruвчера в 16:51
Борис Ротенберг: фамилия — фамилией, но футбол не обманешь. Я достойный футболист
Чемпионат17:42
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