ЧемпионатБорис Ротенберг: фамилия — фамилией, но футбол не обманешь. Я достойный футболистЗащитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг, сыгравший свой последний матч за клуб, рассказал о влиянии своей фамилии на игровую карьеру.Чемпионат«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3.Sport24.ruНе только у меня, но и у всех футболистов есть те, кто поддерживают и те, кто не поддерживают.Sports.ruКогда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю [играть в футбол].Sports.ruЧитать далееСвернутьSport24.ruMetaratingsSports.ruПодробнее о событии«Фамилия — фамилией, но футбол не обманешь»: Ротенберг — о влиянии родителей на игровую карьеруMetaratings18:00Борис Ротенберг: «Фамилия — фамилией, но футбол не обманешь. Я смог полностью воплотить свои цели»Sport24.ruвчера в 16:51Борис Ротенберг: фамилия — фамилией, но футбол не обманешь. Я достойный футболистЧемпионат17:42Показать все источникиОценить1