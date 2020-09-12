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Борис Ротенберг прокомментировал лидерство «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал лидерство команды в чемпионате России. После победы над «Ахматом» «барсы» поднялись на первую строчку турнирной таблицы.