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Борис Ротенберг прокомментировал лидерство «Сочи»
Газета.Ru
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал лидерство команды в чемпионате России. После победы над «Ахматом» «барсы» поднялись на первую строчку турнирной таблицы.В источнике
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Борис Ротенберг прокомментировал лидерство «Сочи»

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