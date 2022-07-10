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Борис Ротенберг поблагодарил «Локомотив» за возможность провести прощальный матч

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался после прощального матча за команду.
Евро-футбол.ру
10 июля "Локомотив" дома со счетом 3:3 сыграл вничью со столичном "Динамо" в товарищеском матче.
ТАСС Спорт
Ротенберг не выходил на поле с декабря 2018 года из-за разрыва крестообразных связок колена и занесенной во время операции инфекции.
ТАСС Спорт
Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.
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Б. Ротенберг — о прощальном матче: каждая минута на поле равна одному году моей жизни
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