Спорт-ЭкспрессБорис Ротенберг поблагодарил «Локомотив» за возможность провести прощальный матчЗащитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался после прощального матча за команду.Евро-футбол.ру10 июля "Локомотив" дома со счетом 3:3 сыграл вничью со столичном "Динамо" в товарищеском матче.ТАСС СпортРотенберг не выходил на поле с декабря 2018 года из-за разрыва крестообразных связок колена и занесенной во время операции инфекции.ТАСС СпортРотенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьМатч ТВLiveResult.RuЕвро-футбол.руЧемпионатSports.ruПодробнее о событииБ. Ротенберг — о прощальном матче: каждая минута на поле равна одному году моей жизниЧемпионатвчера в 15:42Борис Ротенберг обратился к болельщикам «Локомотива» после своего последнего матча за клубLiveResult.Ruвчера в 15:33Борис Ротенберг: «Каждая проведенная в „Локомотиве“ минута была самым счастливым моментом в жизни»Футбол на Куличкахвчера в 15:28Ротенберг: огромная благодарность «Локомотиву», что дали возможность выйти на полеRT на русскомвчера в 15:05Ротенберг поделился эмоциями от прощального матча за «Локомотив»Евро-футбол.рувчера в 14:59Борис Ротенберг высказался о прощальном матче за «Локомотив»Sports.ruвчера в 14:38Борис Ротенберг высказался об отношениях с болельщикамиСпорт-Экспрессвчера в 16:32Показать ещёОценить1