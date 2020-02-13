Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.В источнике Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в "Сочи"
С чего всё начиналось
"Сочи" 21 января на своем сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом" и сделал хет-трик.