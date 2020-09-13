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Борис Ротенберг: промежуточное лидерство «Сочи» ничего не значит
Bookmaker-ratings.ru
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Промежуточное место еще ничего не значит, команда еще может расти, есть куда двигаться и к чему стремиться.В источнике
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Ротенберг: промежуточное лидерство «Сочи» в РПЛ ничего не значит

RT на русском 02:36
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Президент «Сочи» отреагировал на лидерство клуба в РПЛ

Sport.ru вчера в 17:29
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Ротенберг: сезон длинный, и это лидерство ничего не значит

Футбол России вчера в 16:50
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