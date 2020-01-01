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«Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в аренде Кинга
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Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.В источнике
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«Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в аренде Кинга

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