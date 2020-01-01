НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Кинга
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
  • Газета.Ru
По информации британских СМИ, "Борнмут" отказал "Манчестер Юнайтед" в продаже нападающего Джошуа Кинга.В источнике
Подробнее о событии
alt

«МЮ» предпримет еще одну попытку взять Кинга

Спорт-Экспресс 04:54
alt

«Борнмут» не отпустил форварда Кинга в «Манчестер Юнайтед»

Sports.ru 03:46
alt

«Борнмут» отказал «Манчестер Юнайтед» в аренде Кинга

Чемпионат 04:12
Ещё по теме
Главное
Новости