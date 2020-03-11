Елена Вяльбе Общественный деятель

Победа Большунова - это супер, эмоции переполняют! Чувствую гордость за Саню и наш лыжный спорт. Что касается того, что норвежцы отказались от поездки в США, то это их проблемы. Не знаю, чего они там боятся. Мое мнение: они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус.