Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.В источнике Победа Большунова - это супер, эмоции переполняют! Чувствую гордость за Саню и наш лыжный спорт. Что касается того, что норвежцы отказались от поездки в США, то это их проблемы. Не знаю, чего они там боятся. Мое мнение: они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус.