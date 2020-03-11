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Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
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Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.В источнике
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Елена Вяльбе
Общественный деятель
Победа Большунова - это супер, эмоции переполняют! Чувствую гордость за Саню и наш лыжный спорт. Что касается того, что норвежцы отказались от поездки в США, то это их проблемы. Не знаю, чего они там боятся. Мое мнение: они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус.
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