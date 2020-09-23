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Бородюк покинул австрийский клуб спустя полтора месяца работы
Футбол России
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По взаимному согласию было завершено сотрудничество между 57-летним тренером Александром Бородюком и австрийским «Хорном».В источнике
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Александр Бородюк покинул австрийский «Хорн»

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Бородюк покинул «Хорн». Команда ни разу не вышла на матч под его руководством

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Бородюк покинул пост главного тренера «Хорна»

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