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Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн»
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В матче 21-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Кельн".В источнике
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Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» и вышла на четвертое место

Спорт-Экспресс 15:41
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«Боруссия» из Менхенгладбаха без зрителей обыграла «Кельн»

Матч ТВ 15:30
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«Боруссия» из Менхенгладбаха без зрителей обыграла «Кельн»

Sportbox.RU 15:30
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