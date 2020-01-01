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«Боруссия» не сомневается, что удержит Санчо
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Майкл Зорк исключил крупные трансферы, а также выразил уверенность, что Джейдон Санчо и дальше будет выступать за команду.В источнике
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«Боруссия» не сомневается, что удержит Санчо

Матч ТВ вчера в 20:26
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«Боруссия» не сомневается, что удержит Санчо

Sportbox.RU вчера в 20:26
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