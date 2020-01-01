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«Боруссия» не сомневается, что удержит Санчо
Sports.ru
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Контракт Санчо с немецким клубом действует до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 19 голевых передач.В источнике
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Директор «Боруссии» о Санчо: «Сейчас ни один клуб не рискнет большими деньгами – даже в Англии»

Sports.ru 00:00
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«Боруссия» не сомневается, что удержит Санчо

Матч ТВ вчера в 20:26
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«Боруссия» не сомневается, что удержит Санчо

Sportbox.RU вчера в 20:26
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