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«Боруссия» не сомневается, что удержит Санчо
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Контракт Санчо с немецким клубом действует до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 19 голевых передач.В источнике
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