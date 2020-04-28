НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейРПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июняОргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 годуКХЛ может не распределить места по итогам сезонаГончаренко покинет пост главного тренера ЦСКАSportbox.RU«Боруссия» не сомневается, что удержит СанчоSports.ru3Sports.ruМатч ТВГазета.RuКонтракт Санчо с немецким клубом действует до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 19 голевых передач.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В «Боруссии» слабо верят в уход Санчо будущим летомГазета.Ru 02:47Спортдир «Боруссии» – о возможной продаже Санчо: «Сейчас ни один большой клуб не рискнет крупной суммой на трансфер, даже в Англии»Бомбардир.ру 01:10Директор «Боруссии» о Санчо: «Сейчас ни один клуб не рискнет большими деньгами – даже в Англии»Sports.ru 00:00рекламаГлавноеФутбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властейРПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июняОргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 годуКХЛ может не распределить места по итогам сезонаГончаренко покинет пост главного тренера ЦСКАНовости