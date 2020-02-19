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«Боруссия» обыграла «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Народная правда
  • РЕН ТВ0:05
Немецкий футбольный клуб из Дортмунда "Боруссия" обыграл французскую команду "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоялся накануне, 18 февраля, в Дортмунде.В источнике
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«Ливерпуль» проиграл «Атлетико», Холанд и «Боруссия» сильнее «ПСЖ» с Неймаром, Вирер взяла золото, «Ак Барс» – лучший на Востоке и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:09
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport.ru вчера в 17:15
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