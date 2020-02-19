«Боруссия» обыграла «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Немецкий футбольный клуб из Дортмунда "Боруссия" обыграл французскую команду "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоялся накануне, 18 февраля, в Дортмунде.