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«Боруссия» обыграла «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
NEWS.am Sport
  • РЕН ТВ0:05
Немецкий футбольный клуб из Дортмунда "Боруссия" обыграл французскую команду "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоялся накануне, 18 февраля, в Дортмунде.В источнике
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