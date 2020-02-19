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«Боруссия» обыграла ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Sport24.ru
  • РЕН ТВ0:05
Футболисты немецкой команды «Боруссия» победили французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая на стадионе в Дортмунде игра завершилась со счетом 2:1.В источнике
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