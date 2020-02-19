«Боруссия» обыграла ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Боруссия» победили французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая на стадионе в Дортмунде игра завершилась со счетом 2:1.