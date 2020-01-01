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Джейдон Санчо решил покинуть дортмундскую «Боруссию»
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Как информирует Bild, вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо заявил о желании сменить клуб уже этим летом.В источнике
Подробнее о событии
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Дортмундская «Боруссия» запросила за Джейдона Санчо 115 миллионов фунтов стерлингов

Футбол на Куличках 03:24
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Дортмундская «Боруссия» не расстанется с Джейдоном Санчо менее чем за £ 115 млн

Чемпионат вчера в 22:59
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Санчо хочет вернуться в Англию

Спорт-Экспресс вчера в 21:37
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