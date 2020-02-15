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«Боруссия» повторила рекорды «Баварии» и «Гамбурга»
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Дортмундская "Боруссия" повторила рекорды "Баварии" и "Гамбурга" по количеству забитых мячей в чемпионате Германии, сообщает Opta.В источнике
Подробнее о событии
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«Боруссия» Д повторила рекорд Бундеслиги по голам за 22 тура

Soccer.ru 00:40 
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Дортмундская «Боруссия» повторила рекорды результативности «Баварии» и «Гамбурга»

Чемпионат 01:38
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт» и вышла на второе место, Холанн установил рекорд бундеслиги

Матч ТВ вчера в 16:26
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