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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Боруссия» представила выездную форму черного цвета
Sports.ru
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«Боруссия» показал гостевой комплект формы на сезон-2020/21 от компании Puma.В источнике
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Экс-игрок «Зенита» в стильном видео представил новую форму «Боруссии»

BetOn 07:22
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Дортмундская «Боруссия» представила новую гостевую форму. На ней граффити

Чемпионат 07:18
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«Боруссия» представила выездную форму черного цвета

Бомбардир.ру 07:12
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