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«Боруссия» хочет сохранить арендованного у «Реала» Ашрафа Хакими
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Дортмундская «Боруссия» хотела бы сохранить в команде защитника Ашрафа Хакими.В источнике
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«Боруссия» намерена оставить Хакими у себя

Все про Спорт ру 04:03
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«Боруссия» рассчитывает сохранить арендованного у «Реала» Хакими

ProstoProSport вчера в 23:13 
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«Боруссия» хочет сохранить Хакими и проведет переговоры с «Реалом»

Sport24.ru вчера в 22:05 
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