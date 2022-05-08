Спорт-Экспресс«Боруссия» согласовала контракт с Адейеми из «Зальцбурга»Форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.Спорт-ЭкспрессКак сообщает Фабрицио Романо, на 20-летнего немца претендует дортмундская «Боруссия».ЧемпионатПортал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.ЧемпионатВ текущем сезоне Адейеми провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руЧемпионатПодробнее о событии«Боруссия» согласовала контракт с Адейеми из «Зальцбурга»Спорт-Экспресс19:34Форвард «РБ Зальцбурга» летом перейдёт в топ-клуб БундеслигиЧемпионат19:50Стала известна стоимость перехода Адейеми в дортмундскую «Боруссию»Евро-футбол.ру19:36Показать все источникиОценить1