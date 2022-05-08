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«Боруссия» согласовала контракт с Адейеми из «Зальцбурга»

Форвард «Зальцбурга» Карим Адейеми может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Как сообщает Фабрицио Романо, на 20-летнего немца претендует дортмундская «Боруссия».
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Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
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В текущем сезоне Адейеми провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.
Спорт-Экспресс
Евро-футбол.ру
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«Боруссия» согласовала контракт с Адейеми из «Зальцбурга»
Спорт-Экспресс19:34
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Стала известна стоимость перехода Адейеми в дортмундскую «Боруссию»
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