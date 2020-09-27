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Боттас победил на этапе «Формулы-1» Гран-при России
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Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас одержал победу на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России в Сочи. Второе место занял нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.В источнике
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Боттас во второй раз выиграл Гран-при России. Хэмилтон – третий, а Квят – восьмой

Советский спорт 09:12
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Боттас выиграл гонку на Гран-при России в Сочи, Квят — восьмой

Metaratings 09:07
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Вальттери Боттас выиграл Гран-при России «Формулы-1» в Сочи

Юга.ру 08:51
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