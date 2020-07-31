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Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»
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Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию о переходе Александра Кокорина в «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По его мнению, ключевой причиной этого трансфера стали материальные условия, которые предложили красно-белые.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Что поделать? Деньги решают все». Боярский — о переходе Кокорина в «Спартак»

Известный актер, певец, болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил переход Александра Кокорина в «Спартак».
Спорт-Экспресс вчера в 06:34
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Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»

Lenta.ru вчера в 17:53
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Боярский: Кокорин должен был быть патриотом «Зенита», но все решили деньги

Футбол России вчера в 15:20
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Боярский прокомментировал слухи о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

РИА Новости вчера в 08:32
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