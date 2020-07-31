Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию о переходе Александра Кокорина в «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По его мнению, ключевой причиной этого трансфера стали материальные условия, которые предложили красно-белые.