Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
Российский актер и главный фанат петербургского «Зенита» Михаил Боярский дал свой прогноз на предстоящий матч в рамках полуфинала Кубка России. Естественно, Боярский уверен в победе своей команды.В источнике
С чего всё начиналось
Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». «Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить.
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