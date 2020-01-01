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Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
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Российский актер и главный фанат петербургского «Зенита» Михаил Боярский дал свой прогноз на предстоящий матч в рамках полуфинала Кубка России. Естественно, Боярский уверен в победе своей команды.В источнике
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С чего всё начиналось
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Боярский: критики «Зенита» пусть помалкивают в тряпочку. Пусть сначала научатся так играть

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». «Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить.
Чемпионат 07:37
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«После игры посмотрим»: Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

КП - Санкт-Петербург 11:00
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Боярский: «Критики „Зенита“ пусть помалкивают в тряпочку»

Sport.ru 10:30
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Боярский: сначала критики должны научиться играть, как «Зенит», а пока пусть помалкивают в тряпочку

Metaratings 08:15
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