Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». «Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить.