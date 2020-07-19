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Боярский отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком»
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Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России по футболу.В источнике
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С чего всё начиналось
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Боярский: критики «Зенита» пусть помалкивают в тряпочку. Пусть сначала научатся так играть

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». «Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить.
Чемпионат 07:37
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Боярский отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком»

RT на русском 14:56
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«После игры посмотрим»: Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

КП - Санкт-Петербург 11:00
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Боярский: «Критики „Зенита“ пусть помалкивают в тряпочку»

Sport.ru 10:30
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