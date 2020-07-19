Боярский отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком»
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче полуфинала Кубка России по футболу.В источнике
С чего всё начиналось
Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». «Спартак» сейчас в хорошей форме. У них московские амбиции, которые им хочется удовлетворить.
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