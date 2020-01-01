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Боярский положительно оценил вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы
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Актёр Михаил Боярский заявил, что вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы пойдёт на пользу российскому футболу.В источнике
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Боярский положительно оценил вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы

RT на русском 05:23
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Боярский: «Российские клубы ещё не готовы играть в европейский футбол»

Евро-футбол.ру 05:12
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«Для российского футбола это хорошо». Боярский — о вылете «Динамо» и «Ростова»

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