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Боярский считает, что «Химки» не заслуживают победы в Кубке России
Петербургский дневник
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором «Зенит» встретится с «Химками».В источнике
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Боярский считает, что «Химки» не заслуживают победы в Кубке России

Metaratings 09:40
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Боярский: «Химки» — не та команда, которая имеет право получить Кубок России

Нева Спорт 09:38
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Михаил Боярский: «Химки» не имеют право получить Кубок России

ГЛАС.RU 09:21
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