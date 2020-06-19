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Божович прокомментировал поражение от «Ахмата»
Вести.Ru
  • Вести.Ru
  • Советский спорт
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:4).В источнике
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Божович: «Нас сломал психологически первый пропущенный гол»

Soccer.ru 14:14 
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«Первый и второй голы психологически нас убили». Божович – после поражения от «Ахмата»

Советский спорт 14:13
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Миодраг Божович: «Два гола во втором тайме психологически убили команду»

СитиТрафик 14:01
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