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Божович уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов»
КП - Самара
  • Piter.tv0:20
Позже самарский клуб объявил о назначении на пост главного тренера клуба Андрея Талалаева.В источнике
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Экс-защитник «Крыльев Советов»: В команде восемь игроков одного агента, Божович не мог ничего поменять

Тульский футбол 04:37
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Губерниев высказался о назначении Талалаева на пост наставника «Крыльев Советов»

Газета.Ru вчера в 11:55
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«Крылья» сообщили об уходе Божовича, команду возглавил Талалаев

Sports.ru вчера в 10:12
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