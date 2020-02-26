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«Рейнджерс» выбил «Брагу» из Лиги Европы
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В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Рейнджерс" под руководством Стивена Джеррарда переиграл "Брагу". Таким образом, шотландский клуб по сумме двух встреч пробился в 1/8 финала турнира.В источнике
Подробнее о событии
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«Рейнджерс» обыграл «Брагу» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Матч ТВ 13:55
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Джеррард — о нереализованном пенальти «Рейнджерс»: следующий буду бить я

Чемпионат 15:13
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«Брага» уступила «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы

Sport24.ru 14:05 
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