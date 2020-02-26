«Рейнджерс» выбил «Брагу» из Лиги Европы

В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Рейнджерс" под руководством Стивена Джеррарда переиграл "Брагу". Таким образом, шотландский клуб по сумме двух встреч пробился в 1/8 финала турнира.