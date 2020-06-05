НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
Спорт БИЗНЕС Online
  • Вести.Ru0:20
  • Piter.tv0:20
  • МИР 240:23
  • Москва 243:06
Алексей Кудашов покинул должность главного тренера сборной России по хоккею, на этом посту специалиста сменил Валерий Брагин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).В источнике
62
Роман Ротенберг
предприниматель
Хочу сказать большое спасибо Алексею Кудашову за его труд и вклад в развитие нашего хоккея. Пока он не может целиком сосредоточиться на тренерской работе, но будет помогать нам в качестве консультанта. Его советы и взгляд на хоккей очень важны для нас.РИА Новости02:07
Подробнее о событии
alt

Кожевников — о назначении Брагина: «Решение правильное, он созрел для такого поста»

Матч ТВ 03:30
alt

Александр Кожевников: «Может, Брагина надо было назначать даже раньше. Не радует только то, что у нас каждый год меняются тренеры»

Спорт уик-энд 03:29
alt

Брагин возглавил сборную России, Ларионов стал тренером молодежной команды

Sportbox.RU 02:05
реклама
Главное
Новости