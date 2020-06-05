Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Роман Ротенберг предприниматель

Хочу сказать большое спасибо Алексею Кудашову за его труд и вклад в развитие нашего хоккея. Пока он не может целиком сосредоточиться на тренерской работе, но будет помогать нам в качестве консультанта. Его советы и взгляд на хоккей очень важны для нас.

РИА Новости

02:07