«Брайтон» не поддерживает идею доиграть сезон АПЛ на нейтральных полях

Футбольный клуб "Брайтон" не поддерживает идею доиграть чемпионат Англии на нейтральных полях, об этом заявил генеральный директор Пол Барбер.