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«Брайтон» не поддерживает идею доиграть сезон АПЛ на нейтральных полях
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Футбольный клуб "Брайтон" не поддерживает идею доиграть чемпионат Англии на нейтральных полях, об этом заявил генеральный директор Пол Барбер.В источнике
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Один из клубов АПЛ выступил против доигровки на нейтральных полях

Газета.Ru 20:10
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Руководство «Брайтона» выступило против проведения игр на нейтральных стадионах

Чемпионат 19:48
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«Брайтон» выступил против доигровки сезона АПЛ на нейтральных стадионах

Sport24.ru 18:59 
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