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«Брайтон» победил в гостях «Норвич» в матче чемпионата Англии
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"Брайтон энд Хоув Альбион" обыграл на выезде "Норвич Сити" в матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.В источнике
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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проэкзаменует «Борнмут» и другие матчи 26-го тура

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«Норвич» дома уступил «Брайтону», потерпев пятое поражение кряду

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