«Брайтон» победил в гостях «Норвич» в матче чемпионата Англии

"Брайтон энд Хоув Альбион" обыграл на выезде "Норвич Сити" в матче 33-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.