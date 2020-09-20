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«Брайтон» разгромил на выезде «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
LiveSport.ru
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Футболисты "Брайтон энд Хоув Альбион" разгромили на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче второго тура чемпионата Англии.В источнике
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«Брайтон» разгромил на выезде «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 11:05
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«Брайтон» разгромил «Ньюкасл». Мопе оформил дубль

Sportbox.RU 10:58
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«Брайтон» разгромил «Ньюкасл». Мопе оформил дубль

Матч ТВ 10:58
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