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Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончанию сезона
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Бранислав Иванович пришел в "Зенит" из "Челси" зимой 2017 года. В текущем сезоне серб сыграл а свой клуб 29 встреч во всех турнирах и забил три мяча.В источнике
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Подробнее о событии
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В Сербии сообщили, что Иванович покинет «Зенит» после окончания сезона

Sport24.ru 06:10 
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Источник: Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона

Чемпионат 05:28
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Источник: Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона

Спорт-Экспресс 05:20
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