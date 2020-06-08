Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончанию сезона

Бранислав Иванович пришел в "Зенит" из "Челси" зимой 2017 года. В текущем сезоне серб сыграл а свой клуб 29 встреч во всех турнирах и забил три мяча.