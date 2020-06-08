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Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании текущего сезона
Спорт уик-энд
  • Деловое.ТВ0:25
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона. По информации источника, клуб и 36-летний сербский футболист не договорились о продлении контракта, который истекает в конце сезона.В источнике
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Александр Медведев
Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона. Переговоры с Браниславом не велись, как и с другими игроками.Евро-футбол.ру12:55
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