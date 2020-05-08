НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Советский спортСоветский спорт
Брат Нурмагомедова: Фергюсон победит Гэтжи
Sports.kz
  • Sports.kz
  • Allboxing.ru
  • RT на русском
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Bookmaker-ratings.ru
Боец UFC Умар Нурмагомедов сделал прогноз на поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Гейджи устает»: брат Нурмагомедова заявил о победе Фергюсона на UFC 249

VSE42.RU вчера в 22:39
alt

Умар Нурмагомедов спрогнозировал, кто победит в бое Фергюсон — Гэтжи

Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:59
alt

Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гэтжи

RT на русском вчера в 09:47
реклама
Главное
Новости