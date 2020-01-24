Василий Березуцкий о своем возвращении в ЦСКА: еще ничего не решено
Экс-футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о своем возвращении в столичный клуб. Ранее СМИ сообщали, что Василий и его брат Алексей Березуцкий вернутся на работу к "армейцам".В источнике
С чего всё начиналось
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал свое возможное возвращение в армейский клуб. Ранее об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. По его словам, Василий вместе со своим братом Алексеем, скорее всего, будут работать в селекционном отделе.