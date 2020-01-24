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Василий Березуцкий о своем возвращении в ЦСКА: еще ничего не решено
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Экс-футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о своем возвращении в столичный клуб. Ранее СМИ сообщали, что Василий и его брат Алексей Березуцкий вернутся на работу к "армейцам".В источнике
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С чего всё начиналось
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В. Березуцкий о возвращении в ЦСКА: «Еще ничего не решено. Но раз Нобель пишет, значит так и будет»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал свое возможное возвращение в армейский клуб. Ранее об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. По его словам, Василий вместе со своим братом Алексеем, скорее всего, будут работать в селекционном отделе.
Sport24.ru 10:27 
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Василий Березуцкий заявил, что ещё ничего не решено по поводу возвращения в ЦСКА

RT на русском 15:11
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Арустамян заявил о скором возвращении братьев Березуцких в ЦСКА

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Василий Березуцкий о своем возвращении в ЦСКА: еще ничего не решено

РИА Новости 11:49
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