Бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал свое возможное возвращение в армейский клуб. Ранее об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. По его словам, Василий вместе со своим братом Алексеем, скорее всего, будут работать в селекционном отделе.