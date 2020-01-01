По данным «СЭ», полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки по-прежнему испытывают желание попробовать свои силы за границей. Им наиболее интересен чемпионат Испании. При этом несколько европейских клубов также продолжают проявлять интерес к футболистам.