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Три европейских клуба интересуются братьями Миранчуками
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Хавбеки "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки летом могут перебраться в Европу. По сведениям "Спорт-Экспресс", футболисты готовы рассмотреть предложения от испанских и итальянских клубов. Однако они больше предпочитают Испанию.В источнике
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С чего всё начиналось
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Миранчуки хотят в Испанию или Италию. Ими интересуются «Рома», «Милан», «Севилья»

По данным «СЭ», полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки по-прежнему испытывают желание попробовать свои силы за границей. Им наиболее интересен чемпионат Испании. При этом несколько европейских клубов также продолжают проявлять интерес к футболистам.
Спорт-Экспресс 13:50
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Братья Миранчуки хотят попробовать свои силы в Испании

Sport.ru 15:29
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СМИ: Миранчукам наиболее интересен чемпионат Испании

Матч ТВ 15:12
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СМИ: Миранчукам наиболее интересен чемпионат Испании

Sportbox.RU 15:12
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