Три европейских клуба интересуются братьями Миранчуками
Хавбеки "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки летом могут перебраться в Европу. По сведениям "Спорт-Экспресс", футболисты готовы рассмотреть предложения от испанских и итальянских клубов. Однако они больше предпочитают Испанию.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки по-прежнему испытывают желание попробовать свои силы за границей. Им наиболее интересен чемпионат Испании. При этом несколько европейских клубов также продолжают проявлять интерес к футболистам.